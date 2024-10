Un venerdì di grande musica quello andato in scena ieri all’Arena fiera di Cagliari. Tre grandi nomi della musica italiana: Nek, Francesco Renga e Max Pezzali, in un unico concerto, tinteggiato di rosso grazie all’eclissi di luna, ultima tappa del loro MNR Tour.

Circa 5000 persone hanno cantato a squarcia gola le loro canzoni più famose, un pubblico intergenerazionale che ha accolto con il classico affetto sardo i propri beniamini, osannandoli e interagendo ogni istante con loro.

Si definiscono la prima “Boy band per adulti”, un incontro nato dalla passione per la musica, ma anche la nascita di una grande amicizia destinata a durare nel tempo, come loro stessi hanno detto.

Non solo canzoni e ricordi sul palco dell’Arena, ma anche numerosi siparietti scherzosi che hanno evidenziato la grande complicità che si è instaurata tra loro.

Un amalgamarsi di ricordi, in quei ritornelli che tutti conoscono, di amori finiti o iniziati, di estati passate con gli amici, di serate passate in auto con la radio al massimo, un richiamo alla propria adolescenza, con quelle canzoni che hanno segnato la crescita dei presenti.

Tre grandi voci al servizio del pubblico sardo, che nonostante il caldo e l’afa ha animato per quasi due ore e mezzo la Fiera. Un evento organizzato da Insule Events e che si è rivelato essere un gran successo.