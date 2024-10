I Carabinieri della stazione di Capoterra sono intervenuti presso la strada provinciale 91 per un incidente stradale causato dalla presenza, sul ciglio della strada, di una cassaforte per armi. Dalle prime verifiche effettuate, i Carabinieri hanno subito notato evidenti segni di effrazione sulla cassaforte, quindi decidevano di sottoporla a sequestro in quanto ritenuta verosimilmente provento di un furto perpetrato poco prima.

Infatti, poco dopo, si presentava presso il comando stazione Carabinieri di Capoterra un residente del posto che denunciava di aver appena subito un furto nella propria abitazione e tra quanto rubato, vi era proprio un armadio blindato contenente due fucili semiautomatici ed una doppietta. Immediate le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire quanto avvenuto nella serata di ieri.