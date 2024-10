La pizza più buona d'Italia è sarda. Il vincitore del Campionato italiano pizzaioli, in scena a Parma il 26 gennaio, è Danilo Meloni, 27enne di Uta che lavora in una pizzeria di Ulassai.

Il giovane ha sbaragliato l'agguerrita concorrenza di oltre 400 colleghi provenienti da tutto il Paese con la sua pizza "con bordi ripieni e farcitura in 3D". Al secondo posto un 19enne di Napoli, terzo un 33enne di Udine. "Il segreto del mio successo è che faccio questo lavoro con amore, mi è sempre piaciuto e mi spinge a dare il massimo", ha dichiarato Meloni a Tgcom24.

A causa del Covid, la gara si è svolta in parte sul web, mentre la giuria di sette esperti si è divisa per recarsi nelle varie Regioni in gara e assaggiare le pizze. "Ho deciso di partecipare perché volevo riuscire a dare il meglio di me e alla fine ci sono riuscito - dice ancora il pizzaiolo sardo -. E' stata una bella esperienza per dimostrare di cosa sono capace e sono orgoglioso di come è andata. La vittoria mi ha spinto a voler crescere ancora di più".