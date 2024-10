Una sfida tra due squadre molto diverse tra loro ma entrambe molto speciali, per provare a noi stessi che nessuna barriera è insormontabile è il format di “Missione Drag: quei limiti sono superabili”, il nuovo spettacolo ideato e promosso dal poliedrico showman Roberto Manca (direttore artistico dell’Associazione Culturale Music&Movie) che debutterà sabato 4 maggio alle 20.30 all’Altro Mondo Club di via San Simplicio a Sassari.

Saranno quattro le prove da superare. La prima squadra è “Fuori dal comune”, composta da Rita Olmeo, Maria Paola Loddo, Pina Ballore, Daniele Piseddu, Barbara Sanna e Roberta Piras.

La seconda è “Drag Queen”, formata Darla Fracci, Sequence’ Knowles, Selene Wood, Gyna Canesten, Alexandra Spacciabelli e Rebecca.

“I nostri progetti sono legati al sociale – ha sottolineato Roberto Manca – vista la sempre maggiore mancanza di valori della vita di giovani e non, una vita sempre più esclusiva e non inclusiva, arida di sentimenti, discriminante e in cui l’“Io” la fa da padrone al discapito del “Noi”.

Sarà il pubblico a decretare il superamento delle prove, mentre opinioni, pareri e interventi saranno affidati a quattro persone note per il loro impegno e la loro attività nel territorio: Don Gaetano Galia, l’avvocata Luciana Fancellu, il costumista e scenografo Fabio Loi e l’assessora alla Cultura e Spettacolo del Comune di Castelsardo, Maria Speranza Frassetto.

Per l’occasione partirà anche una collaborazione con la sezione Endas di Sassari che metteràa disposizione un proprio service audio. Alla serata è collegato un buffet di raccolta fondi per l’Associazione di Volontariato Salesiano “Il Sogno” e per l’Associazione Parkinson Sassari Onlus. È necessaria la prenotazione. Maggiori informazioni al numero di telefono 3401846468.