Nonostante una stagione difficile, anche il 2021 ha la sua Miss Sardegna: si chiama Chiara Manca, 21 anni di Oristano, ed è stata eletta nel Teatro Grazia Deledda di Paulilatino.

La Miss studia igiene dentale all'università di Cagliari, ama la musica e gli animali (sogna di aprire un canile), pratica vari sport: nuoto, danza, equitazione e muay thai (ha conquistato il titolo di campionessa regionale 2016)

Quest'anno le finali regionali, organizzate dalla Five Events, esclusivista del concorso nazionale in Sardegna, sono state concentrate in due serate. La prima al Teatro Doglio di Cagliari, dove sono stati assegnati tra le 24 partecipanti i primi quattro titoli regionali: Miss Eleganza a Francesca Ibba, studentessa 21enne di Quartu Sant'Elena; Miss Be Much a Carlotta Zucca, 22enne di Cagliari; Miss Rocchetta a Elena Meloni, modella 22enne di Santa Teresa Gallura, già Miss Sardegna 2020; Miss Cinema a Silvia Senes, 25 anni di Sassari.

Al Teatro Deledda di Paulitano sono state assegnate le altre fasce: Miss Sorriso è Nicole Rana, 25 anni di Mamoiada; Miss Miluna Giorgia Imparato, 20 anni di Sarroch; Miss Sport Arianna Panarese, 23 anni di San Gavino Monreale. Le otto ragazze sarde prenderanno parte alle pre-finali nazionali del concorso Miss Italia.