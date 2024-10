In Sardegna le selezioni, iniziate con la presentazione del Concorso con la visita della bella e spigliata Miss Italia 2013 Giulia Arena nel mese di maggio, hanno a oggi proclamato sei reginette che parteciperanno di diritto alla Finalissima di Miss Sardegna 2014 in programma ad agosto in diretta televisiva su Videolina.



"Tantissime le iscrizioni ricevute anche grazie alla nuova collaborazione con www.l'unionesarda.it che ha voluto affiancare il Concorso" - dichiara soddisfatta l'esclusivista regionale dal 1996 Michela Giangrasso.

Ogni spettacolo ha ospitato la moda, la danza e la canzone e il make-up delle concorrenti è stato curato dallo staff della Beauty House di Alessandro Sciarra, mentre le acconciature sono state realizzate dal gruppo Wella Professionals capitanato da Il Ricciolo.

Presentatore ufficiale del Concorso in Sardegna è sempre l'affermato conduttore radiofonico e televisivo Matteo Bruni affiancato dalla bella e simpatica modella, ex finalista nazionale Miss Italia nel 2008 Claudia Boi reduce del successo televisivo nella trasmissione Il Paese dei Farlocchi dei Lapola.



LE SELEZIONI:

La prima serata, quella scaramantica, la prima della stagione da ormai 19 stagioni è stata realizzata nel ristorante pizzeria Tre Archi di Cagliari, un caloroso e familiare pubblico ha applaudito le tante partecipanti e festeggiato la giovane VALENTINA STAVOLTA.

Nata a Cagliari, ventenne il 20 luglio scorso. Ha un fratello più piccolo ed è figlia di un avvocato e di una casalinga. Dopo essersi diplomata al classico, ha iniziato a studiare giurisprudenza all'università di Cagliari, e la sua aspirazione fin da bambina è diventare criminologo. Pratica nuoto e va in palestra. Si è iscritta a Miss Italia per valorizzare la sua persona sotto ogni punto di vista.



A seguire la selezione nell'inconsueta e speciale location del Bingo Imperial di Quartu Sant'Elena.

Vincitrice l'affascinante MONICA KOSTOVA di origini bulgare.

Monica ha 25 anni e vive a Sinnai. Studia all'università economia e finanza ed è contabile in un'azienda. Pratica body building, ama la musica e cucinare. Sogna di lavorare nel mondo della finanza oppure aprire un'attività nel mondo della ristorazione.



Miss Italia approda per la prima volta al ristorante pizzeria Al Poetto - Cagliari - e viene accolto con grande gentilezza e affetto.

Prima classificata la bionda futura dottoressa che studia medicina VALENTINA VALLASCAS, 24 anni di Cagliari.

Aspira a laurearsi e a costruire una famiglia con il suo fidanzato. Si allena in p