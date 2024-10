Sono iniziate le selezioni regionali per il concorso di bellezza più famoso d'Italia. Ad annunciarle sono state due ospiti di eccezione: la Miss Italia in carica, Giulia Arena, e l'attrice Caterina Murino.

La manifestazione regionale è stata presentata questa mattina a Cagliari all'interno dello stand espositivo dell'Esercito Italiano presente alla 66 edizione della Fiera Internazionale della Sardegna.

"Mi auguro che la prossima Miss Italia possa lasciare il segno e che magari il titolo possa essere conquistato da una ragazza sarda", ha detto Arena. La finale del concorso sarà trasmessa in diretta su La 7 il prossimo 14 settembre. Intanto partono le selezioni regionali.

"Le date non sono state fissate - ha affermato Michela Giangrasso, responsabile di Miss Italia per la Sardegna - ci saranno serate al Forte Village, Carlofoforte, Porto Cervo e altre location". La manifestazione si ripresenta con la formula consolidata e qualche novità.

"Quest'anno le regazze possono ambire al titolo di Miss Unione Sarda, attraverso la stesura di un articolo. Inoltre gli spettacoli che accompagnano le selezioni riservano uno spazio al talk show per permettere alle aspiranti di farsi conoscere meglio da pubblico e giuria". Alla presentazione erano presenti oltre alle autorità del Comando Militare della Sardegna, anche il presidente ed il direttore della Fiera, Ignazio Schirru e Giampiero Uccheddu, il presidente del Coni Sardegna, Gianfranco Fara, il conduttore Matteo Bruni, e Massimiliano Medda. "C'è un filo rosso che lega le due realtà - ha sottolineato il tenente colonnello Carmelo Abis - tra il concorso di Miss Italia, che racchiude in sé la storia della bellezza e del costume italiano degli ultimi 75 anni, e una istituzione storica come l'Esercito Italiano. Sono due mondi apparentemente distanti, ma in realtà simili ed affini perché condividono i principi e ideali di onestà, lealtà e amor patrio".