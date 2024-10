Sardegna Live, non a caso, torna sull’argomento legato agli abbandoni e in particolare alla vicenda di questo micetto che ha commosso il web. Mirto delle Meraviglie è stato salvato dai volontari di Micilandia & Co. di Cagliari: la sua è una delle tante storie commoventi che ogni giorno sono simili a tante altre affrontate da persone di buon cuore di altrettante associazioni o gruppi di volontari.

Mirto (questo il nome dato al felino tigrato che vedete nella foto), da oggi è in adozione, ha superato la sua battaglia per la vita ed è pronto per essere accolto da una famiglia vera. Pubblichiamo integralmente la sua storia, sperando che possa far breccia nei cuori di ognuno di voi. Buona lettura. (A.C.)





"Ciao a te che leggi, io sono il piccolo Mirto delle Meraviglie. Sono un semplice gattino tigrato che hanno abbandonato sotto il sole cocente in un pomeriggio di giugno, abbandonato senza possibilità di fuga in una piccola struttura di plastica dove non avevo possibilità di scampo. Avevo gli occhi completamente incollati dal pus, e a causa del forte calore sono entrato in uno stato semicomatoso.

Ma devo essere nato sotto una stellina luminosa, perché quando stavo per andarmene delle mani mi hanno sollevato e mi hanno portato via. Sono stato curato in clinica, ma una volta dimesso il destino si voleva accanire di nuovo su di me. Dopo poco tempo infatti sono stato ricoverato nuovamente per panleucopenia e sono rimasto in prognosi riservata per alcuni giorni, ma ho ricevuto le migliori cure e tanta energia positiva da parte di chi mi ha voluto e mi vuole bene. Ho lottato come solo un gattino coraggioso sa fare. Ce l'ho fatta!! Ho sconfitto la gastro e sono tornato finalmente in stallo al sicuro. Attualmente procede la mia cura per gli occhietti data dall'oftalmologo dal quale sono seguito. Nei prossimi giorni farò una visita di controllo e ci saranno aggiornamenti sulla mia condizione agli occhi. Per ora di me posso dirvi che sono un gattino buono e coraggioso, uno scricciolo di 2 mesi e di 600 grammi.

Sono negativo FIV felv (pcr) e presto verrò vaccinato. Vi scrivo perché ora sono pronto per andare alla ricerca di una mamma umana o di un papà... o perchè no, di entrambi. Vado d'accordo con gli altri gatti quindi se avete altri gatti vaccinati trivalente e negativi Fiv felv per me sarebbe il massimo. Nonostante quello che ho vissuto sono un gattino solare e pieno di vita. Cerco adozione preferibilmente in zona Cagliari ma sì valutano anche altre destinazioni al centro-nord Italia.

Cerco adozione in appartamento da parte di persone che capiscano che sono un'adozione del cuore e che con tutto il cuore mi accolgano e mi amino per tutta la vita. Piacere, io sono Mirto delle Meraviglie, e tu?"

Per informazioni 3403638674. Oppure lasciate un messaggio in pagina. Non proponetevi tramite commenti perché possono non essere letti.

FB: https://www.facebook.com/micilandia2017/