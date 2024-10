È la Shoah, il genocidio degli ebrei, il tema del nuovo appuntamento con Musica e Storia, organizzata dalla Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto e che si terrà domani 16 marzo alle 19.00 nei spazi di Via Genovesi 114 a Cagliari.

La protagonista di “Bambini in fuga”, questo il titolo dell’incontro, organizzato in collaborazione con in collaborazione con l’associazione Chenàbura – Sardos pro Israele, sarà Mirella Serri, famosa per le sue collaborazioni con le reti Rai Cultura e Rai Storia e per i suoi interventi sulla Stampa e Sette del Corriere della sera. La giornalista e saggista sarà introdotta dal giornalista Fabio Marcello.

Dopo la conferenza spazio alla sezione dedicata alla musica con un concerto della corale “I Polyphonica” che proporrà un programma incentrato sulla musica tradizionale ebraica e i sui brani che hanno accompagnato celebri film dedicati alla Shoah.

Alle 21.15 sarà proiettato il film di di Gérard Jugnot “Monsieur Batignole” (Francia, 2002, 100’) ambientato a Parigi durante l’occupazione tedesca. A Introdurlo sarà Alice Deledda.