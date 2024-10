Il 18 e 19 novembre prossimi, le imprese del Nord Sardegna saranno protagoniste a Materia per il “Mirabilia Food & Drink” e la “Borsa internazionale del turismo culturale”.

I due eventi fieristici, promossi in collaborazione con Unioncamere, rientrano nelle azioni di Mirabilia Network, l’associazione che mette in rete 17 enti camerali, compresa la a Camera di Commercio di Sassari, nata per valorizzare luoghi inaspettati di significato storico, culturale e ambientale nei siti patrimonio dell’Unesco.

Nello specifico, Mirabilia Food & Drink, vedrà protagonisti degli incontri B2B gli imprenditori del settore food&drink e 35 buyers provenienti dall’area europea e dal Giappone, Brasile, Canada, California, selezionati da Ice-Agenzia partner di Mirabilia.

La Borsa internazionale del turismo culturale coinvolgerà in incontri B2B gli imprenditori del settore turistico (tour operators, agenzie di viaggio, albergatori e agenzie di incoming) e 50 buyers (operatori incoming, decision manager, buyers luxury travel) provenienti dai Paesi Ue, Usa, Giappone e Cina.

Per partecipare il “Mirabilia Food & Drink” ci si può candidare inviando la scheda di adesione, compilata e corredata della copia del documento di identità del legale rappresentante, all’indirizzo di posta elettronica tavolo.strategico@ss.camcom.it entro il 10 settembre.

Stesse modalità per la “Borsa internazionale del turismo culturale”. In questo caso le domande andranno presentate entro il 15 ottobre. La selezione avverrà sulla base dell’ordine d’arrivo delle domande di partecipazione.