Mio padre Giovanni Cogoni 52 anni e' scomparso giovedì scorso, scrive su Facebook la figlia Laura.



Ho recuperato diverse foto recenti, è alto 170 circa, capelli brizzolati, occhi castani, fisico snello. Intorno alle 7 è uscito di casa (Quartu Sant'Elena) per andare a lavoro a Sarroch, in una ditta della Saras. Alle 7.15 circa è stato visto da un vicino e anche dalle telecamere di sorveglianza in viale Marconi a Cagliari, presso il distributore Q8, mettendo il carburante. Dopo di che il gps della macchina segna sia andato avanti sino a via catalani (Cagliari) e si sia fermato.

Infatti la macchina è stata ritrovata là parcheggiata, con le chiavi nel quadro e il cellulare sotto il sedile, ma di mio padre NESSUNA TRACCIA. Indossava i jeans lunghi, una polo scura e le scarpe da tennis.

Vi prego per favore di far girare questo annuncio e queste foto, sono passati tre giorni, la polizia è già stata informata di tutto e stanno facendo le indagini ma ci serve anche il vostro aiuto!! Fate girare ovunque, era il pilastro della nostra famiglia, un uomo per bene, intelligente, preciso e ci ha sempre voluto bene!!



GRAZIE! CERCATEMI SOLO SE AVETE NOTIZIE E CHIAMATE LE FORZE DELL'ORDINE SE LO AVVISTATE.

CONDIVIDETE PIU CHE POTETE! GRAZIE DI CUORE!