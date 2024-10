“La Polizia di Stato accanto alle donne vittime di violenza”, questo era il tema dell’iniziativa di sensibilizzazione organizzata dalla polizia all’ingresso del centro commerciale Auchan, a Sassari.

Tra le tante persone di passaggio interessate, una in particolare si è avvicinata agli agenti. Dopo aver scambiato due parole con gli uomini in divisa, e dopo aver vinto l’imbarazzo iniziale, ha raccontato loro: “Ho 59 anni, mio marito mi picchia da tempo. Ho paura a denunciarlo. Vorrei solo trovare la forza di lasciarlo, ma poi leggo di tragedie come quest’ultima qui a Sassari e penso che se e quando avrò il coraggio di separarmi dovrò già essere lontana anni luce da questa città. Prima farò le valigie e poi darò la notizia a lui”.

Un racconto che non ha colto impreparati gli agenti. La Polizia di Stato, infatti, da tempo sta lavorando per fornire un aiuto concreto e tangibile alle donne vittime di violenza. Nel portare avanti questo importante progetto si è capito come incontrare la gente negli spazi aperti e nei locali affollati possa facilitare il contatto e il dialogo con i cittadini.

Quanto avvenuto a Sassari, senza dubbio, dimostra come quella portata avanti dalle forze dell'ordine in questo campo sia una strategia vincente.