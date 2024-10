Ha generato un'improvvisa ondata di inquietudine e preoccupazione, a Tortolì, il messaggio di allarme lanciato sul web da una mamma, preoccupata per l'incolumità dei giovani del posto dopo il racconto fattole dal figlio ventenne.

"Buon pomeriggio a tutti" così la donna su Facebook "Volevo avvisare tutti i tortoliesi di stare attenti la notte per le vie del paese, in particolare zona Fra' Locci e Monte Attu. Sabato notte, intorno alle ore 23:00, mio figlio rientrava da solo a piedi da Fra' Locci per dirigersi a Monte Attu, quando si è accorto che una macchina nera, un modello lungo e nuovo, con a bordo un uomo di circa 45 anni, lo inseguiva e lampeggiava con gli abbaglianti. Mio figlio non ha fatto caso e, ingenuamente, camminava tranquillo per rientrare a casa, ospite di un amico".

"Arrivato al piccolo passaggio a livello di Monte Attu - prosegue la donna - il tipo lo ferma e gli pone questa domanda: "Sai un posto dove posso divertirmi?". Mio figlio gli ha risposto che non essendo del posto non sapeva dove indirizzarlo e, in buona fede, si è avvicinato appoggiandosi allo sportello davanti a lui. E' così che si è accorto che il tipo si stava masturbando. Mio figlio allora gli ha sferrato un pugno e ha cercato di scappare. Il malintenzionato allora ha cercato di investirlo e lui si è buttato tra i cespugli a bordo strada. Poi è riuscito a scavalcare il cancello di una casa a Monte Attu e ha aspettato che andassero a prenderlo amici. Nel frattempo sentiva la macchina andare avanti e indietro mentre lo cercava".

"Mi ha chiamata al telefono a mezzanotte - conclude la donna - e io, che non ero in paese quella sera, ho chiamato i carabinieri di Lanusei che sono arrivati immediatamente sul posto. Vi chiedo di far girare questo post e di non sottovalutare una situazione così grave e rischiosa per i nostri figli. Se al posto di un ragazzo si fosse trovata una ragazzina non so come sarebbe andata a finita. Aiutiamo a trovare questo elemento troppo pericoloso. Grazie mille".

Purtroppo, nel luogo dove sarebbe avvenuto lo spiacevole episodio, non sono presenti telecamere per cui sarà difficile, per i carabinieri, stabilire la reale dinamica degli eventi narrati. Nel frattempo, a Tortolì, rimane la paura che un uomo sardo e con accento ogliastrino, 45 anni circa di età, si aggiri la notte a bordo di una macchina nera per importunare i ragazzini del posto.