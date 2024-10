Non si hanno sue notizie da ormai undici giorni. Cristian Sica, 16 anni, si è allontanato da casa lo scorso 11 giugno portando con sé uno zainetto, senza farvi ritorno. L'ultima volta - fa sapere un'amica di famiglia a Sardegna Live - il minorenne è stato visto in stazione a Olbia, in procinto di prendere il treno diretto a Sassari, dove avrebbe diversi amici.

La notizia da parte della famiglia è stata diffusa ieri, dopo dieci giorni di assenza. Su Instagram - riferisce ancora il contatto - dà segni di vita, e anche ieri è rimasto attivo. Vano, tuttavia, ogni tentativo di mettersi in contatto col giovane, la cui scheda telefonica risulta disattivata. Potrebbe aver comprato una nuova sim, poiché pare che di recente abbia contattato un amico con un nuovo numero.

Cristian faceva parte di una casa-famiglia a Olbia, e lunedì sarebbe dovuto essere trasferito in un'altra struttura nella quale - ci spiega l'amica della madre - inizialmente sarebbe voluto andare, salvo poi apparire restio all'idea nell'ultimo periodo. Potrebbe essere questa, con buone probabilità, la motivazione dell'allontanamento.

Forte preoccupazione da parte della madre e di tutti i familiari e conoscenti, che sperano di riabbracciarlo presto, così come i tre fratellini che lo aspettano a casa.