Nella mattinata di oggi, gli agenti del Nucleo pronto intervento della Polizia locale di Cagliari, durante l'attività di controllo del territorio, hanno intimato l'alt in via Cadello ad un motociclista.

Il giovane, per tutta risposta, non si sarebbe fermato dandosi alla fuga ed innescando un breve inseguimento terminato in via del Seminario, dove è stato fermato.

Il conducente, un minore di 17 anni residente in città, sarebbe risultato essere in possesso di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente, che è stata sequestrata. E' stato poi sanzionato anche per la guida senza patente perché mai conseguita.

Per lui è scattata la segnalazione alla Procura dei minori ed alla Prefettura di Cagliari, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.