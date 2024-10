I Carabinieri di Selargius hanno sorpreso un ragazzo minorenne mentre vendeva una dose di hascisc a uno studente proprio davanti alla scuola media.

I militari hanno immediatamente arrestato il giovane per spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito a una perquisizione è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish e di marijuana.

Nella sua abitazione i Carabinieri hanno ritrovato, invece, altra sostanza stupefacente e materiale per il suo confezionamento.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria per i minori il ragazzo è stato affidato ai genitori.