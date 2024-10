Un ragazzino di 15 anni, senegalese, residente con i genitori a Cagliari, è stato arrestato dalla Polizia per rapina. Ieri sera poco prima delle 22 in via Flumendosa ha aggredito un uomo di 64 anni, di Tonara.

Lo ha colpito ripetutamente portandogli via il marsupio che conteneva effetti personali e denaro. Gli agenti della Squadra volante, che già si trovavano in zona, hanno bloccato il minorenne in viale Sant'Avendrace.

Recuperata una catenina d'oro e 200 euro: durante la fuga il senegalese ha lanciato sotto un'auto il marsupio che è stato poi ritrovato dagli agenti.

Il pensionato è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale dove gli è stato riscontrato un trauma cranico.

Il 15enne ora si trova nel carcere minorile di Quartucciu a disposizione dell'autorità giudiziaria.