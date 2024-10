La Sala Sassu del Conservatorio Canepa di Sassari ospiterà, nella giornata di martedì 13 novembre alle 19.00, l’esibizione della giovane pianista coreana MinJung Baek.

La serata ricade all’interno di un programma di scambi artistici e didattici con il paese asiatico.

MinJung Baek ha iniziato a studiare il pianoforte all’età di quattro anni e ha dimostrato il suo talento già dalla sua prima competizione all’età di cinque anni. Negli anni ha vinto più di cinquanta concorsi nazionali in Corea e in seguito ha continuato a riscuotere successi in concorsi internazionali.

Il suo primo recital risale all’età di otto anni e mentre a 10 esegue il concerto per pianoforte di Beethoven n. 1. A 13 anni aveva già tenuto recital e concerti a Seattle, Stati Uniti, Russia e Zurigo.