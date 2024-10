“Ci auguriamo che il prossimo 21 maggio si riesca a trovare una soluzione definitiva per garantire un futuro sereno ai 35 lavoratori della S&B Industrial Minerals di Olmedo. Intanto, il presidio resta a oltranza sino a quando non ci saranno buone notizie”.

Lo dichiara il segretario territoriale dell’Ugl Chimici Sassari, Simone Testoni, commentando la convocazione presso l'assessorato regionale dell’Industria, allargata all’assessorato del Lavoro, prevista per il prossimo 21 maggio alle ore 12.00.

“Al tavolo – continua Testoni – dovrebbero partecipare tutti gli attori coinvolti nella vertenza, dalla proprietà alle rsu, ed è un’occasione per far in modo che si possa dimostrare il concreto impegno di tutti affinché si riesca a scongiurare il provvedimento di licenziamento”.

“Auspichiamo – conclude il segretario Ugl - che questi lunghi tempi presi dalla Regione per intervenire siano serviti per trovare una soluzione positiva e definitiva”.