Si accende una speranza per la riapertura della miniera di Olmedo e il rientro al lavoro dei 35 minatori parcheggiati in cassa integrazione straordinaria dal luglio 2015.

Per il 23 settembre, negli uffici della Regione Sardegna in via Roma, a Sassari, è stato convocato un incontro con le parti interessate per discutere proprio del riavvio dell'attività nella miniera di bauxite.

Al vertice parteciperanno gli assessori all'Industria, Maria Grazia Piras, e al Lavoro, Virginia Mura, e i rappresentanti della cordata societaria che dovrebbe rilevare la gestione del giacimento.

La miniera di Olmedo è chiusa da oltre un anno, dopo la rinuncia della società multinazionale greca S&B alla concessione per estrarre la bauxite dal sito.

Per mesi i dipendenti avevano occupato le gallerie a 180 metri di profondità, in una disperata battaglia per salvare il posto di lavoro.

In seguito alla rinuncia della multinazionale responsabile del giacimento, la Regione aveva pubblicato un avviso avviando la procedura per una nuova assegnazione del titolo minerario, ricevendo due manifestazioni di interesse.