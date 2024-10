Continua a Olmedo il presidio dei lavoratori della miniera di proprietà della Elmin Bauxites davanti ai cancelli dello stabilimento produttivo, oggi arrivato al quarto giorno e alla terza notte.

“L’azienda greca che ha rilevato le attività, ieri sera, 25 gennaio, ha inviato una lettera in cui sbrigativamente promette l’incontro che i lavoratori avevano chiesto venti giorni fa. Infatti i greci non hanno individuato una data specifica, parlando genericamente di primi del mese di febbraio”, spiegano i segretari generali Filtcem, Femca, Ugl chimici, Gianfranco Murittu, Luca Velluto e Simone Testoni.

Basta chiacchiere e futuro incerto: “La protesta prosegue in attesa di una data certa e celere dai greci per discutere con loro del futuro della miniera di bauxite e di tutti i lavoratori oggi in mobilità”.