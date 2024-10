“Oggi una delegazione di minatori di Olmedo ha manifestato davanti al palazzo della Regione a Sassari, quanto dichiarato dall'assessore all'industria ieri, va nella giusta direzione, Lunedi all'azienda non può essere concesso altro tempo”.

Lo rendono noto i Segretari di Filctem, Femca e Ugl Chimici di Sassari, Massimiliano Muretti, Luca Velluto e Simone Testoni, che ribadiscono come “sia assurdo che, dopo 77 giorni, l'azienda mantenga ancora una posizione così ambigua”.

“Assessorato al Lavoro e Associazione degli industriali - dicono i sindacati -confermano che ci sono tutte le condizioni per ottenere il riconoscimento della CIGS per cessazione. Rinviare ha il solo scopo di inasprire gli animi di lavoratori e famiglie, un atteggiamento irresponsabile che non possiamo più tollerare. L'azienda deve aprire la procedura di cassa integrazione e ritirare i licenziamenti collettivi. Se Lunedi 29 giugno, non ci sarà questa assunzione di responsabilità, ci troveremo costretti ad inasprire la lotta”.