Continua sesta sosta il presidio dei minatori di Olmedo davanti ai cancelli dello stabilimento produttivo, di proprietà dell’azienda greca Elmin Bauxites alla quale contestano di non aver rispettato le attese dei lavoratori e di non avere fatto nulla per risolvere i problemi e garantire i posti di lavoro.

Intanto, l'azienda ha risposto di voler incontrare ad Atene il prossimo 8 febbraio con i Segretari Filtcem cgil, Femca cisl e Ugl Chimici, Gianfranco Murittu, Luca Velluto e Simone Testoni.

“Mercoledì 8 l’Elmin Bauxites deve dare certezze sulle assunzioni di tutte le maestranze e sulla ripresa dell'attività produttiva”, dicono i minatori che chiedono anche di provare a sollecitare l'azienda nel fare una videoconferenza alla presenza della Regione Sardegna per accelerare i tempi e che la stessa Regione faccia da garante in questa vertenza estenuante che da troppo tempo attanaglia un territorio martoriato dalla crisi.