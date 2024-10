Il Consiglio regionale ha approvato ieri l'emendamento bipartisan alla variazione di bilancio che stanzia 904.860 euro per un anno per affidare alla società partecipata Igea il servizio di custodia e mantenimento in sicurezza temporaneo del sito minerario di Olmedo.

"Adesso ci convochino per un tavolo regionale”, è quanto chiedono i segretari generali di Femca Cisl e Ugl Chimici Luca Velluto e Simone Testoni. “A noi servono garanzie occupazionale per i minatori”, continuano gli stessi segretari che sottolineano: “I 28 lavoratori della miniera, da tempo impegnati in manifestazioni di protesta a tutela del loro posto di lavoro, continueranno sino a quando non avranno certezza del loro futuro occupazionale, l’occupazione del sito minerario”.