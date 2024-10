Nella notte scorsa, le pattuglie dei Baschi Verdi della 2^ Compagnia di Cagliari mentre eseguivano il quotidiano pattugliamento delle vie cittadine, transitando in via Maddalena, venivano attratti dalle grida di una donna.

Intervenuti identificavano e intervistavano la quarantacinquenne, senza fissa dimora, che raccontava di essere stata oggetto di minacce, in Piazza del Carmine, da parte di un uomo con un coltello che più volte, senza alcuna motivazione, le aveva intimato di lasciare la piazza proferendo nei suoi confronti ingiurie e minacce.

Recandosi nel luogo indicato dalla presunta vittima, i militari individuavano e identificavano l’aggressore, un cinquantenne italiano anch’egli senza fissa dimora, sulla cui persona veniva rinvenuto il coltello, usato per le minacce, immediatamente sottoposto a sequestro.

Approfondito il controllo e dopo aver ricevuto la formale querela da parte della vittima, si procedeva ad accompagnare il fermato presso la caserma, sede del Comando Provinciale di Cagliari, per la compiuta identificazione, atteso che il fermato all’atto del controllo forniva diverse e contraddittorie generalità.

Il soggetto, all’esito degli accertamenti, veniva denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia aggravata, falsa attestazione di generalità e detenzione illegale di arma da taglio.

In attuazione delle intese assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari hanno intensificato le attività di verifica sull’osservanza dei divieti imposti dal Governo, volti a contenere la diffusione del Covid-19, meglio noto come “Coronavirus” attraverso un costante e rafforzato presidio di controllo del territorio.

Le future attività delle Fiamme Gialle cagliaritane proseguiranno per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, al fine di garantire ogni scrupolosa azione a tutela della collettività locale, nel solco delle direttive emanate dalla locale Autorità Prefettizia nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, volte a materializzare “sul campo” tutte le misure di contenimento della diffusione del “Coronavirus”.

Il report

Ad oggi sono oltre 5.800 i controlli effettuati dalle Fiamme Gialle su tutto il territorio della provincia nei confronti delle persone – le quali non possono allontanarsi dalle proprie abitazioni se non per comprovate esigenze normativamente previste – nonché degli esercizi commerciali, non tutti autorizzati all’apertura e comunque tenuti ad osservare un preciso orario di esercizio.

Dall’inizio dell’emergenza, sono stati 174 i soggetti sanzionati perché trovati fuori dai propri domicili senza una valida ragione. Sul fronte degli esercizi commerciali, sono oltre 100 i titolari sottoposti a controllo, tra questi, 18 sono risultati aperti in violazione delle specifiche disposizioni che limitano a puntuali categorie merceologiche la possibilità di continuare ad operare in questo periodo emergenziale.