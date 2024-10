Minaccia un amico con la pistola al petto, denunciato uno 86 enne. Dopo ringrazia i carabinieri e si scusa per il disagio creato. I carabinieri della stazione Villanova della compagnia di Cagliari, hanno deferito in stato di libertà un uomo 86 enne nuorese residente a Cagliari, che nella serata di ieri, dopo il consueto incontro con alcuni amici nei pressi di Piazza Giovanni XXIII, a seguito di diverbi avuti con un amico per futili motivi, una discussione avvenuta nei precedenti giorni, estraeva una pistola a tamburo calibro sei e gliela puntava al petto minacciandolo di morte.

La vittima della minaccia, Classe 1935, intimorito dal gesto folle, reagiva colpendo l’aggressore con un pugno al volto, facendolo rovinare al suolo e quindi dopo averlo disarmato si allontanava con l’arma verso I carabinieri in servizio nelle vicinanze del T-hotel per denunciare il fatto. Qui pertanto riferiva ai carabinieri quanto accaduto, così veniva portato in caserma e tranquillizzato. Immediatamente scattavano le ricerche dell’aggressore che veniva trovato presso il proprio domicilio e quindi sottoposto a perquisizione personale domiciliare, veniva trovato in possesso di un regolare porto d’armi ad uso caccia, ed in particolare di quattro armi lunghe di cui una carica e circa 200 munizioni di svariato tipo.

Le armi venivano immediatamente sequestrate dai militari operanti e il pensionato veniva condotto in caserma dove si procedeva alla redazione degli atti e alla formalizzazione della sua denuncia. Il pensionato a conclusione attività ringraziava per il tempo occupato ai militari, e si allontanava dalla caserma.