Minacce e diffamazioni: questi sono i reati che una 29enne residente in un paese vicino a Nuoro avrebbe commesso mediante l’utilizzo del social network Facebook, nei confronti di un’altra donna, residente nel capoluogo barbaricino.

A scatenare le sue ire sarebbe stata la fine della sua relazione e l’inizio di un nuovo rapporto che il suo ex marito aveva instaurato con la malcapitata Nuorese. In diversi post, pubblicava nei confronti di quest’ultima, messaggi offensivi e minatori.

Nonostante la donna nel profilo Facebook utilizzasse uno pseudonimo e non il suo nome reale, i Carabinieri della Stazione di Nuoro, specializzato per questo tipo di reati, dopo una serie di accertamenti informatici riusciva a risalire ai dati anagrafici del reale utilizzatore dell’account, così è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente.