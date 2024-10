Si è introdotto nella casa dell’ex compagna frantumando il vetro di una porta finestra dopo essersi arrampicato al tubo di una grondaia poi ha danneggiato la sua auto. Per questo motivo un 43enne di Elmas è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Cagliari Sant'Avendrace ed è tornato in carcere.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e con diversi precedenti, era ai domiciliari e sottoposto al regime di affidamento al servizio sociale per scontare quattro anni e due mesi per cumulo di pene concorrenti e dopo quest’ultimo episodio è stato disposto per lui il trasferimento in carcere.