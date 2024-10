I Carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno arrestato B.M., trentaquattrenne portotorrese e già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre.

Secondo quanto ricostruito dai militari, rientrato a Porto Torres da qualche mese, dopo aver trascorso un periodo in Emilia in cerca di lavoro, il giovane era nuovamente ospite dell’anziana madre e non si accontentava delle poche decine di euro che la donna, con la sua pensione di reversibilità, riusciva a dargli una volta al mese. Continui, infatti, erano le richieste di soldi e le minacce che la madre doveva subire dal figlio. L’ultimo episodio è di questi giorni: la donna ha chiesto al 34enne di andare via di casa, ma lui avrebbe reagito mettendo a soqquadro la casa.

L’anziana ha così allertato i carabinieri che giunti sul posto hanno trovato la madre

sotto shock e il figlio intento a distruggere le stoviglie.

I militari hanno deciso quindi di applicare, per la prima volta nella città di Porto Torres, la misura pre – cautelare dell’allontanamento urgente dalla casa familiare.

Questo provvedimento può essere utilizzato autonomamente dalle Forze di Polizia quando assistono a casi particolari di maltrattamenti in famiglia come questo per cui non vi è la possibilità di attendere un intervento del giudice.

Il giovane è stato quindi accompagnato fuori dall’abitazione della madre e allontanato, ma è ritornato un’ora dopo e ha continuato a minacciarla. A questo punto i Carabinieri della Stazione di Porto Torres e del Nucleo Radiomobile sono nuovamente intervenuti e hanno arrestato il 34enne che ha trascorso la notte in camera di sicurezza all’interno della caserma di via Antonelli.

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Sassari e al giovane è stato imposto il divieto di dimora nel comune di Porto Torres.