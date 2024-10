Ha prima minacciato con un fucile i carabinieri e poi ha anche tentato di estrarre la pistola d’ordinanza dalla fondina di uno dei militari.

E’ quanto accaduto nella serata di ieri a Olbia.

Secondo, infatti, la ricostruzione dei carabinieri, allertati da una richiesta di soccorso effettuata al 112 per probabili maltrattamenti da parte di un marito ai danni della propria moglie, sono intervenuti in via Val d’Aosta, dove un uomo di 58 anni, appena accortosi dell’arrivo dell’equipaggio, ha mostrato un fucile da caccia che deteneva in casa e affacciatosi alla finestra della cucina ha minacciato di fare fuoco contro i carabinieri.

Dopo aver cercato di tranquillizzare il 58enne, i carabinieri, sempre sotto la minaccia dell’arma da fuoco, hanno prima distratto l’uomo con una scusa e poi sono riusciti a entrare nell’abitazione, dove è nata una colluttazione con i carabinieri e durante lo scontro fisico l’uomo ha anche tentato di estrarre la pistola d’ordinanza dalla fondina di uno dei militari venendo però immediatamente bloccato.

In manette è finito Aurelio Pira, incensurato, ora trattenuto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Olbia.

Nell’abitazione i carabinieri, oltre al fucile semiautomatico, hanno rinvenuto anche un fucile sovrapposto e munizionamento vario, ovviamente tutto posto sotto sequestro, nonostante le armi fossero regolarmente detenute.