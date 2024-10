Nel pomeriggio di ieri, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, diretto dal Commissario Capo della Polizia di Stato Dr. Michele Amatulli, è intervenuta in località Is Pastureddas, dove era in corso una violenta lite tra marito e moglie.

A richiedere l’intervento della Polizia è stata la donna che ha lamentato all’Operatore del “113” di essere stata minacciata dal marito con una pistola al termine di una violenta lite.

Una travagliata vicenda familiare in cui il marito s’innamora di un’altra, i due litigano sempre più frequentemente, sino all’epilogo di ieri in cui lui pretende che la moglie lasci l’abitazione coniugale per fare posto alla nuova amata e, per spaventarla, la minaccia con una pistola.

Gli Agenti della Volante riportano la calma, invitano l’uomo a consegnare le armi: due pistole “scacciacani”.

La vicenda finisce in Questura dove, al termine di una dettagliata denuncia presentata dalla donna, C.G. 68 anni di Oristano, viene denunciato in stato di libertà per il reato di “Minaccia Aggravata” e le due pistole, illecitamente utilizzate, sono state sequestrate.