Questa notte a Villacidro, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia unitamente ai colleghi della locale Stazione, hanno arrestato in flagranza un 19enne del posto, P.O., disoccupato, per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello specifico, alle 23:30 di ieri, i militari sono intervenuti a casa del giovane perché allertati dalla madre del 19enne. La donna avrebbe riferito ai Carabinieri che, probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il figlio pretendeva da lei dei soldi per comprare della droga. Al no della donna, il giovane l’avrebbe minacciata e danneggiato mobili e oggetti vari della casa.

I militari giunti sul posto, dopo aver calmato il giovane, lo hanno perquisito e trovato in possesso, come riferito dagli investigatori, di circa 50 grammi di marijuana e di 5 piante di cannabis indica, ancora in fase di sviluppo. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato custodito nella camera di sicurezza della Compagnia, in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina.