Ha avvertito la polizia dicendo di voler far del male alla propria famiglia armato di piccone.

Gli agenti del Commissariato di Iglesias giunti sul posto hanno trovato l’uomo, 46 anni, nel pianerottolo davanti all’ingresso di casa, mentre i familiari erano barricati all’interno dell’appartamento.

Il fatto è accduto lunedì scorso quando l’uomo, a seguito di uno dei numerosi scatti d’ira a causa l’assunzione di bevande alcoliche, aveva scaraventato a terra un mobile danneggiandolo. Il figlio maggiore era riuscito ad allontanare il padre evitando così possibili reazioni nei loro confronti.

In merito al possesso del piccone, la perquisizione eseguita nella flagranza di reato ha consentito di recuperare uno scontrino, custodito nel suo borsello, da cui è emerso l’acquisto dell’attrezzo fatto pochi minuti prima, circostanza che ha indotto gli Agenti a ipotizzare la premeditazione dell’atto allo scopo di minacciare e maltrattare i familiari.

Tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia, l’uomo è ora rinchiuso presso la Casa Circondariale di Uta.