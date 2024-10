Ha minacciato una dipendente di una profumeria in via Manno con un taglierino e poi si è allontanato portando via quattro confezioni di profumi vari per un valore di circa 700 euro.

E’ quanto successo intorno alle ore 15:30 di ieri. A dare l’allarme è stata la responsabile del negozio che ha raccontato l’accaduto alla polizia.

Alle 18:00, in Piazza Matteotti, gli agenti giunti sul posto sono riusciti a rintracciare e bloccare il giovane responsabile. Si tratta di un algerino, Omar Boder, pluripregiudicato senza fissa dimora e già destinatario di un decreto di espulsione.

Nel corso degli accertamenti, il giovane è stato riconosciuto dalla negoziante e avrebbe riferito di essersi liberato poco prima sia dei profumi sia del temperino consegnandoli ad alcuni connazionali.

Per questi motivi Boder è stato posto in stato di fermo per il reato di rapina e, avvertito il Magistrato di turno presso il Tribunale di Cagliari, condotto presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.