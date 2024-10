Ha prima puntato un coltello da cucina contro i genitori e li ha minacciati di morte e poi ha aggredito i carabinieri intervenuti per calmarlo. In manette è finito oggi a Gonnosfanadiga un 18enne, arrestato per maltrattamenti in famiglia, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Secondo quanto appreso, i militari giunti sul posto, allertati al 112 per una lite in una abitazione, hanno provato a tranquillizzare il giovane che per tutta risposta si è scagliato contro i carabinieri, colpendoli con calci e pugni. Gli stessi sono stati medicati in ospedale e se la caveranno in 20 e 10 giorni.

Il 18enne è stato arrestato e adesso si trova in carcere a Uta, sequestrato il coltello che aveva una lama di 14 centimetri e 48 munizioni calibro 9.