Ha minacciato e stretto le mani attorno al collo della moglie che allarmata ha chiamato i carabinieri.

Giunti sul posto, i militari hanno arrestato il marito, un disoccupato di 60 anni di Dolianova.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri, le aggressioni e minacce nei confronti della coniuge andavano avanti da anni e la donna aveva già più volte denunciato il marito.

La moglie, a seguito dell’ultima aggressione, ha riportato escoriazioni giudicate guaribili in una settimana. L’uomo è stato rinchiuso per maltrattamenti in famiglia nel carcere di Uta.