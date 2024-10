È stato arrestato dai Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari con l’accusa di tentata rapina Aldo Sanna, cagliaritano disoccupato di 24 anni.

Il ragazzo ieri mattina, poco prima delle otto, si è introdotto nell’edicola di via Abruzzi e impugnando una bottiglia ha intimato il proprietario di consegnargli l’incasso.

L’edicolante, alla richiesta del 24enne, ha reagito, ma è stato colpito al volto con un pugno. A quel punto il rapinatore si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e arrestato poco dopo dai militari dell’Arma.

Il processo per direttissima è in programma per questa mattina.