La Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane 23enne per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena, è intervenuto in località Quartucciu a seguito di una segnalazione di una violenta lite in strada. I poliziotti hanno raggiunto l’indirizzo trovando una donna in strada che ha riferito di essere stata aggredita dal figlio; in particolare il giovane aveva colpito la madre e la sorella con un bastone e con una catena, a seguito dell’ennesimo litigio per il suo stato di tossicodipendenza.

A poca distanza vi era il ragazzo, in evidente stato di agitazione e con ancora in mano la catena che, con non poca fatica, è stato immediatamente bloccato dagli agenti e posto in sicurezza mentre la madre è stata soccorsa e accompagnata presso un pronto soccorso di un nosocomio cittadino dove le sono stati assegnati 7 giorni di cure per le lesioni subite.

Il giovane non è nuovo a questi episodi: la scorsa notte, aveva dato in escandescenze distruggendo i mobili di casa, minacciando di incendiarla e costringendo la madre a chiamare la Polizia per essere soccorsa. La donna ha poi raccontato che da anni subisce soprusi, maltrattamenti fisici e psicologici e minacce di morte. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.