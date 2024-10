Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena hanno arrestato una donna di 37 anni, pregiudicata, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’episodio si è verificato la notte scorsa, quando un equipaggio della Squadra Volante è intervenuta a Quartu per un’aggressione.

La vittima, padre della donna arrestata, ha richiesto l’intervento della Polizia in quanto la propria figlia lo aveva aggredito e minacciato.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che la donna, che nel corso dell’anno si era già resa responsabile di aggressioni e minacce nei confronti del padre e di danneggiamenti all’interno della casa familiare, era andata in escandescenza aggredendo nuovamente il padre. Durante l’intervento, riportata alla calma, non appena gli agenti si sono allontanati con la vittima, la stessa si è affacciata alla finestra lanciando degli oggetti. Immediatamente raggiunta, è stata arrestata e accompagnata presso il Tribunale per il processo con rito per direttissima al termine del quale le è stato imposto il divieto di avvicinarsi all’abitazione dei genitori.