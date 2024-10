Ha minacciato di morte la moglie con una cintura e con un grosso coltello da cucina.

E’ quanto una donna sabato scorso ha raccontato agli agenti allertati dalla stessa che giunti all’abitazione della coppia hanno trovato la moglie in pigiama e con piedi scalzi all'interno del cortile condominiale.

La donna, infatti, secondo quanto ricostruito dalla polizia, è riuscita a scappare dalla sua casa e a telefonare al 113.

Gli agenti delle Volanti della Questura di Nuoro all’interno dell'abitazione, oltre al marito hanno trovato il piccolo figlio della coppia visibilmente spaventato.

L’aggressione sarebbe avvenuta per motivi passionali, ma secondo quanto riferito dalla donna, non si tratterebbe di un episodio isolato. Più volte sarebbe stata picchiata dal marito, mai denunciato per amore del coniuge e per tutelare il proprio figlio.

L'uomo è stato allontanato dall'abitazione e accompagnato in Questura, dove ha trascorso la notte e dove è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti del caso.