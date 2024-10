Nella mattinata di ieri sono pervenute diverse segnalazioni sulla linea 113 che chiedevano l’intervento della Polizia nel centro cittadino di Quartu Sant’Elena perché un uomo armato di ascia minacciava una donna.

Sono intervenuti immediatamente gli Agenti della Volante e gli investigatori della Sezione Anticrimine del Commissariato di Quartu Sant’Elena, ai quali ha prestato ausilio anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena.

Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato in strada una donna, visibilmente agitata, mentre un uomo, il suo ex compagno, affacciato dalla terrazza dell’abitazione, la minacciava di morte brandendo un’ascia e lanciando sulla via capi di abbigliamento ed effetti personali della donna.

I poliziotti raggiunto l’ingresso della casa, sono riusciti con non poca fatica ad introdursi nello stabile e uno volta raggiunto l’uomo, ad immobilizzarlo ed a toglierli dalle mani l’ascia. Anche quando è stato messo in sicurezza dentro l’autovettura di servizio, il 48enne non ha mi smesso di inveire e minacciare di morte la ex campagna.

Gli Agenti hanno riscontrato che questo era soltanto l’ultimo di una lunga serie di episodi nell’ambito di una situazione conflittuale della coppia. I poliziotti hanno tratto in arresto l’uomo e all’esito della direttissima di questa mattina è stata comminata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima.