Ieri a Cagliari, i Carabinieri della Stazione di Stampace, al termine di un’attività investigativa scaturita da una querela ricevuta nel trascorso mese di luglio dal titolare di un locale di intrattenimento serale sito in Via Dettori e da una sua dipendente 23enne, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale per danneggiamento e minacce, un 37enne disoccupato con precedenti denunce a carico, attualmente sottoposto alla misura alternativa dell’"affidamento in prova servizi sociali" e un suo amico 34enne, anch’egli vecchia conoscenza dei carabinieri.

Attorno alle ore 3 del 9 luglio scorso, quando ormai l’esercizio pubblico era chiuso e gli addetti del locale stavano effettuando alcuni lavori di pulizia, prima di poter rientrare nelle loro abitazioni, i due avventori occasionali, dopo aver ricevuto un rifiuto all’ulteriore somministrazione di alcolici, dei quali avevano già fatto largo uso, si erano introdotti abusivamente all’interno del locale e, dopo aver danneggiato la relativa porta d’accesso, avevano minacciato di morte la barista, mettendo infine a soqquadro l’intera attività, sotto gli occhi atterriti della ragazza, alla quale avevano altresì lanciato una bottiglia.

Il primo dei due, nella circostanza, si trovava tra l’altro al di fuori della propria abitazione in violazione a prescrizioni imposte dalla magistratura nei suoi confronti. I due venivano riconosciuti dai carabinieri in virtù della visione delle immagini registrate dal circuito interno di video sorveglianza del locale e riconosciuti tramite successivi accertamenti.