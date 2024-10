Con un coltello da cucina ha minacciato di morte i propri genitori e i fratelli.

E’ quanto raccontato da due anziani coniugi alla Polizia che nella serata di lunedì, 6 gennaio, ha arrestato un 46enne, S.C., per maltrattamenti. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, residente a Quartu Sant’Elena, in evidente stato di ebbrezza, per l’ennesima volta ha messo in atto comportamenti aggressivi nei confronti dei genitori, che sarebbero peggiorati nell’ultimo mese in cui il figlio si era trasferito nella casa natale a seguito di problemi lavorativi e personali.

Sottoposto a perquisizione personale dagli agenti giunti sul posto, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello da cucina, occultato all’interno del giubbotto che indossava.

Constatata la pericolosità, il 46enne è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.