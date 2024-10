Si è barricato nel suo appartamento e ha minacciato di far saltare in aria l’intero palazzo con delle bombole di Gas Propano Liquido.

Il fatto è accaduto a Oristano, in via Gennargentu, questa mattina, dopo una lite con la vicina di casa, nonché proprietaria dell’immobile in cui l’uomo, S.G. di San Gavino Monreale, vive. La polizia giunta sul posto ha convinto il 43enne ad aprire il portone dell’appartamento e a desistere dal compiere l’insano gesto.

S.G. è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti e gli approfondimenti del caso, al termine dei quali è stato denunciato. Dovrà ora rispondere di fronte al Giudice delle gravi minacce messe in atto.

Inoltre, precauzionalmente, all’uomo è stato ritirato il “Porto di Fucile Uso Caccia”, pur non essendo in possesso di alcuna arma.