Un automobilista ha raccontato di essere stato minacciato con un coltello dal conducente di un’altra auto dopo una mancata precedenza e qualche parola di troppo. L'uomo, poi, si è subito dileguato per le vie di Nurri, facendo perdere le sue tracce.

Secondo quanto riportato dai carabinieri, la vittima, ancora in stato di agitazione, ha chiamato il 112 ed è stato messo in contatto con la Compagnia dei carabinieri di Isili. Il malcapitato ha così fornito una descrizione sommaria dell’aggressore e della sua autovettura.

I dettagli, anche se scarsi, si sono rivelati fondamentali ai fini della ricerca partita immediatamente all’interno dell’abitato e nelle strade di collegamento con il piccolo centro.

Una pattuglia dei carabinieri di Orroli ha presto intercettato e fermato un’auto simile a quella segnalata e guidata da un 45enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, visibilmente in stato di ebrezza.

I militari, a seguito di perquisizione, hanno trovato all’interno del cruscotto un coltello a serramanico di oltre 30 centimetri, di cui 16 di lama, del quale lo stesso non sapeva giustificare il porto.

Dopo aver impedito all’uomo di allontanarsi, i carabinieri hanno sequestrato il coltello accertando che sarebbe stato lui, poco prima, a minacciare l’automobilista.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Compagnia di Isili che, grazie alla strumentazione in dotazione, ha accertato anche lo stato di ubriachezza con tasso alcolemico decisamente superiore al valore consentito.

Come riferito dai carabinieri, dopo essere stato accompagnato in caserma per le operazioni di rito, il 45enne è andato in escandescenze minacciando verbalmente i militari intervenuti. I carabinieri di Orroli hanno denunciato l’uomo alla Procura di Cagliari per i reati di minaccia a pubblico ufficiale, minaccia aggravata, guida in stato di ebrezza, porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Allo stesso, infine, è stata ritirata la patente di guida.