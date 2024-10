I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, assieme ai colleghi di Stampace, sono intervenuti ieri sera, intorno alle 20.15, in piazza Matteotti, per fermare un pensionato 61enne pregiudicato, Luciano Meloni, che a bordo di un bus di linea ha minacciato i passeggeri e il conducente di un pullman con un coltello a serramanico con una lama da 20 centimetri.

L’uomo alla vista dei militari dell’Arma si è scagliato contro ferendo due di loro, fortunatamente non in modo grave: una volta immobilizzato e ammanettato, Meloni è stato accompagnato negli uffici della Compagnia di via Nuoro e dichiarato pertanto in arresto, con le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di arma impropria. Ora si trova ai domiciliari in attesa del processo con rito della direttissima.