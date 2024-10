Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Via Nuoro, a conclusione di un’attività investigativa scaturita dalla querela formalizzata da un 66enne del posto, hanno denunciato un 60enne di Cagliari per minaccia e detenzione abusiva di arma da fuoco.

L'uomo, un imprenditore incensurato, a seguito delle lamentele del denunciante, che aveva richiesto di potergli pagare il canone di locazione della casa occupata con un bonifico bancario e non in contanti come era avvenuto in passato, lo avrebbe minacciato puntandogli una pistola al petto.

I carabinieri, a seguito della denuncia, hanno compiuto una perquisizione domiciliare nell'abitazione dell’imprenditore, dove avrebbero rinvenuto un revolver cal. 38 e 40 cartucce dello stesso calibro, il tutto detenuto irregolarmente poiché, pur avendo l’uomo un regolare nulla osta alla detenzione di armi, non aveva denunciato il possesso della pistola e delle munizioni dopo il loro acquisto.

Emergerebbero anche probabili aspetti di evasione fiscale che verranno sviluppati dagli organi competenti.