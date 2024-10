L'avvocato Mattia Doneddu, uno dei difensori di Alberto Cubeddu, ha denunciato di aver ricevuto pesanti minacce via Facebook.

Le minacce sarebbero arrivate dopo l'udienza del 19 ottobre scorso, quando sul gruppo "Vogliamo Stefano a casa" numerosi utenti avrebbero attaccato l'avvocato con parole pesanti.

"Ci vuole coraggio a dire certe cose in aula e altro in sardo". "Andare a dire certe cagate esulano dal lavoro degli avvocati", "Ma questo avvocato vuole vivere o morire?". Queste alcune delle frasi riportate in aula durante l'udienza di ieri dall'avvocato.

Doneddu, che ha ricevuto la solidarietà dell'avvocato Rovelli e del pm Vacca, ha prodotto tutto il materiale alla Corte.