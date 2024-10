Avrebbe minacciato sia verbalmente che fisicamente i familiari costringendoli più volte a barricarsi in una camera o a scappare dai vicini di casa o parenti per chiedere aiuto.

La Squadra Mobile della Questura di Oristano ieri ha dato esecuzione all’Ordinanaza di Misura Cautelare di allontanamento da casa emessa dal Tribunale di Oristano nei confronti di B.G.L., residente a Siamaggiore.

Già in passato il Tribunale per i Minorenni di Cagliari aveva disposto per il giovane, allora minore, l’inserimento in una struttura di accoglienza. Successivamente lo stesso Tribunale, a seguito dei continui atteggiamenti agressivi e violenti del ragazzo, aveva disposto la misura cautelare in carcere.

Una volta ritornato a casa aveva ripreso i comportamenti violenti assunti in passato e a seguito di diverse segnalazioni da parte della famiglia alla Squadra Mobile, quest’ultima, studiato globalmente il caso, ha proposto poi al locale Tribunale la misura cutelare dell’allontanamento dalla famiglia.