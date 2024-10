“Un intervento urgente per garantire la sicurezza degli operatori sanitari, soprattutto quelli che lavorano nelle guardie mediche”.

E' l'appello del vicepresidente della commissione Salute in Consiglio Regionale Edoardo Tocco (FI), dopo la notizia di un'intimidazione ai danni di una dottoressa impegnata nell'ambulatorio di Santa Teresa di Gallura, con un macabro messaggio lasciato nella sua auto e l'utilitaria imbrattata.

“L'episodio è di una gravità assoluta – aggiunge il rappresentante degli azzurri – e non può dirsi isolato, con aggressioni e assalti di cui sono spesso vittima i medici e gli operatori dei presidi di continuità assistenziale e di pronto soccorso”.

Secondo l'esponente forzista è necessaria una ricognizione degli stabili sparsi in tutta l'Isola, per verificare i pericoli e assicurare maggiore sicurezza per i camici bianchi in servizio notturno: “Questa categoria di professionisti, quotidianamente in prima linea, sono esposte più di altre al contatto con malati e familiari in momenti delicati della vita delle persone. Occorre potenziare le attività di vigilanza e di videosorveglianza nelle strutture ospedaliere e nei presidi sanitari, in particolare negli ambulatori presidio di guardia medica. E' opportuno lo stanziamento di ulteriori risorse – conclude Tocco – per disporre un aumento della vigilanza armata nelle strutture che ospitano gli ambulatori nelle ore notturne”.